Лапорта не уверен в необходимости продажи де Йонга в «МЮ»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клубу не обязательно продавать полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить финансовое положение клуба.
«Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга, совершенно неверно так рассуждать. Решение будет зависеть и от Хави после предсезонного турне в США», — цитирует Лапорту Manchester Evening News.
Сообщалось, что голландец близок к переходу в «МЮ».
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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11
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12
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|0
|0
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|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|0
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|0
|
20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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