Лапорта не уверен в необходимости продажи де Йонга в «МЮ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клубу не обязательно продавать полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить финансовое положение клуба.

«Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга, совершенно неверно так рассуждать. Решение будет зависеть и от Хави после предсезонного турне в США», — цитирует Лапорту Manchester Evening News.

Сообщалось, что голландец близок к переходу в «МЮ».