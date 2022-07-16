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Сегодня, 08:47

Анчелотти оценил прогресс Эдена Азара в «Реале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и сотрудники клуб были удивлены уровнем физической подготовки игрока команды Эдена Азара. Большую часть сезона-2021/22 футболист лечился от травм.

По данным Marca, на первой предсезонной тренировке бельгиец старательно тренировался и показал готовность к старту сезона. Этим летом «Реал» хотел продать хавбека.

Всего за клуб футболист провел 66 матчей, отметившись 6 голами и 10 ассистами. За все время, проведенное в мадридском клубе, Азар получил 16 повреждений.

Эден Азар
ФК Реал
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