Иско может продолжить карьеру в «Севилье»

Бывший полузащитник «Реала» Иско, имеющий статус свободного агента, хотел бы продолжить карьеру в одном из испанских клубов, сообщает Marca.

Основным претендентом на игрока является «Севилья».

Главным фактором возможного перехода Иско в «Севилью» является тренер команды Хулен Лопетеги. Хавбек и тренер хорошо знают друг друга с той поры, когда специалист в 2018 году возглавлял «королевский клуб».

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.