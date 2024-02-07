Президент «Барселоны» проведет встречу с Клоппом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ближайшее время встретится с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, сообщает AS. Руководство каталонского клуба рассчитывает пригласить немецкого специалиста на замену Хави.

На этой неделе появилась информация, что немец может отказаться от паузы в карьере после этого сезона ради перехода в «Барселону».

26 января немецкий специалист объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Два дня спустя главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что также покинет свой пост после завершения сезона.

56-летний Клопп возглавляет «красных» с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» завоевал 7 трофеев, выиграв АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.