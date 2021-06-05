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Лангле заявил, что не собирается уходить из «Барселоны» в летнее трансферное окно

15:36
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле заявил, что не намерен уходить из команды.

«Я не собираюсь уходить из «Барселоны». Я подписал новый контракт с клубом в прошлом сезоне, я останусь в команде», — приводит Mundo Deportivo слова Лангле.

В сезоне-2020/21 Лангле провел 48 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. 3 июня сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы рассмотреть предложения от других клубов по 25-летнему французу.

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