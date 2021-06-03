«Барселона» после покупки Депая и Вайналдума приостановит работу на трансферном рынке

«Барселона» в ближайшее время хочет купить двух игроков, после чего остановить трансферную кампанию до момента продажи одного из футболистов клуба, сообщает в своем Twitter журналист Франческо Агиляр.

По данным источника, каталонцы планируют приобрести форварда Мемфиса Депая и хавбека Джорджиньо Вайналдума. После этого клуб хочет продать нескольких своих игроков, чтобы выручить дополнительные средства на покупку новых футболистов.

Команду могут покинуть Антуан Гризманн или Усамн Дембеле. Также «Барселона» готова рассмотреть предложения по Мартину Брэйтуэйту, Самюэлю Умтити, Серджи Роберто, Хуниору Фирпо, Клеману Лангле и Франсишку Тринкау.