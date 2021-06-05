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«Жирона» вышла в финал плей-офф за выход в ла лигу

5 июня 2021, 23:57
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«Жирона» пробилась в финал плей-офф за выход в испанскую ла лигу. В ответном полуфинале команда на выезде сыграла вничью с «Альмерией» (0:0). В первой игре каталонский клуб победил 3:0.

Второй финалист определится в противостоянии «Райо Вальекано» и «Леганеса». В первой игре «Райо» победил 3:0. Ответный матч состоится 6 июня.

Плей-офф за выход в испанскую ла лигу

Полуфинал

Ответный матч

«Альмерия» — «Жирона» — 0:0

Первый матч — 0:3

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