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Бэйл объявит об окончании карьеры после Евро-2020

10:55
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Форвард «Реала» Гарет Бэйл объявит об окончании игровой карьеры после чемпионата Европы-2020, сообщает Marca.

По сведениям источника, сейчас 31-летний валлиец пытается рассторгнуть контракт с мадридцами, который действует до лета 2022 года. При этом клуб не против досрочного завершения соглашения, что позволит «сливочным» сэкономить 22 миллионов евро.

Сам Бэйл заявил, что сообщит о своем будущем после Евро. Агент игрока назвал новости о завершении карьеры бредом.

В минувшем сезоне Бэйл выступал на правах аренды в «Тоттенхэме» и забил 11 голов в 20 матчах АПЛ, а также отдал 2 результативные передачи.

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