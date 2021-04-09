Ла лига не обнаружила доказательств оскорбления Диакаби на расовой почве
Испанская ла лига опубликовала отчет по итогам своего расследования ситуации на матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Валенсия» (1:1), сообщает Marca 9 апреля.
Футболист «Валенсии» на какое-то время уходили с поля, поскольку Муктар Диакаби обвинил Хуана Калу в расистском оскорблении.
Ла лига провела расследование, проанализировав доступные аудио и видео файлы, а также задействовав экспертов по чтению по губам. Доказательств того, что Кала оскорбил Диакаби на расовой почве, обнаружено не было.
«Валенсия» уже успела опубликовать свое заявление. В нем говорится о том, что отсутствие доказательств не означает, что оскорбления не было, поскольку все слова Калы изучены не были.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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