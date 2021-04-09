Ла лига не обнаружила доказательств оскорбления Диакаби на расовой почве

Испанская ла лига опубликовала отчет по итогам своего расследования ситуации на матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Валенсия» (1:1), сообщает Marca 9 апреля.

Футболист «Валенсии» на какое-то время уходили с поля, поскольку Муктар Диакаби обвинил Хуана Калу в расистском оскорблении.

Ла лига провела расследование, проанализировав доступные аудио и видео файлы, а также задействовав экспертов по чтению по губам. Доказательств того, что Кала оскорбил Диакаби на расовой почве, обнаружено не было.

«Валенсия» уже успела опубликовать свое заявление. В нем говорится о том, что отсутствие доказательств не означает, что оскорбления не было, поскольку все слова Калы изучены не были.