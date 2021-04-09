Известный футбольный фанат сборной Бразилии Томер Савойя рассказал об ожиданиях от матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» и призвал россиян не пропустить этот матч.

«Эль Классико — это одно самых важных дерби в мире. Мое личное мнение: Бразилия — Аргентина на первом месте, на втором месте Эль Классико: «Барселона» и «Реал» Мадрид. Очень важный матч», — цитирует фаната «РЕН ТВ».

Болельщик признался, что будет болеть за «Барселону.

«У меня есть две джерси : «Барсы» и «Реала». Но когда я побывал первый раз в Барселоне — я стал фанатом «Барселоны». Я буду топить за Барселону. Я надеюсь, это будет невероятный матч, безумная игра, с кучей голов и моментов с невероятным Месси», — добавил Савойя.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.