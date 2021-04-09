Томер Савойя назвал фаворита в матче «Реал» — «Барселона»
Известный футбольный фанат сборной Бразилии Томер Савойя рассказал об ожиданиях от матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» и призвал россиян не пропустить этот матч.
«Эль Классико — это одно самых важных дерби в мире. Мое личное мнение: Бразилия — Аргентина на первом месте, на втором месте Эль Классико: «Барселона» и «Реал» Мадрид. Очень важный матч», — цитирует фаната «РЕН ТВ».
Болельщик признался, что будет болеть за «Барселону.
«У меня есть две джерси : «Барсы» и «Реала». Но когда я побывал первый раз в Барселоне — я стал фанатом «Барселоны». Я буду топить за Барселону. Я надеюсь, это будет невероятный матч, безумная игра, с кучей голов и моментов с невероятным Месси», — добавил Савойя.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/821369-samyi-ofigennyi-fanat-nazval-favorita-v-matche-real-barselona
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