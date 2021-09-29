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Кунде заявил, что его больше не волнуют разговоры о сорвавшемся переходе в «Челси»

08:36
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде заявил, что его больше не беспокоят разговоры о сорвавшемся переходе в «Челси» прошлым летом.

«Мы все знаем, что лето было не то чтобы сложным, но суматошным, но это уже в прошлом. Сейчас я сфокусирован на команде. Самое главное — это выступление на поле. Я нужен команде, а команда нужна мне, чтобы показывать себя с лучшей стороны, это я и стараюсь делать. Я доволен нашими результатами и надеюсь, что смогу вырасти и провести этот сезон еще сильнее, чем предыдущий», — приводит L'Equipe слова Кунде.

В начале сентября главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги объяснял, что переход Кунде в «Челси» сорвался из-за неудовлетворительного предложения синих.

В сезоне-2021/22 Кунде провел 6 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Jules-kounde-seville-fc-l-equipe-a-besoin-de-moi-et-j-ai-besoin-de-l-equipe/1288721

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Иван Торопцев все материалы автора

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