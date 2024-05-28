Самолет с игроками «Кадиса» совершил экстренную посадку в Севилье

Самолет с футболистами «Кадиса» совершил вынужденную посадку в аэропорту Севильи, сообщает пресс-служба команды.

У самолета возникла проблема с двигателем через 10 минут после вылета. Команда направлялась на товарищеский матч в Сальвадор. В итоге клуб временно отменил поездку.

«Кадис» занял 18-е место в ла лиге в минувшем сезоне и вылетел из высшего испанского дивизиона.