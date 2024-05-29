Инсайдер Романо: Флик подписал контракт с «Барселоной»
Немецкий специалист Ханс Флик подписал контракт с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, соглашение с 59-летним немцем уже подписано руководством клуба и агентом.
24 мая «Барселона» объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост. Каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков. Отставание от «Реала» составило 10 очков.
Флик ранее работал в «Баварии» и сборной Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
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