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Сегодня, 13:33

Инсайдер Романо: Флик подписал контракт с «Барселоной»

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий специалист Ханс Флик подписал контракт с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 59-летним немцем уже подписано руководством клуба и агентом.

24 мая «Барселона» объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост. Каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков. Отставание от «Реала» составило 10 очков.

Флик ранее работал в «Баварии» и сборной Германии.

ФК Барселона
Ханс Флик
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
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