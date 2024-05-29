Инсайдер Романо: Флик подписал контракт с «Барселоной»

Немецкий специалист Ханс Флик подписал контракт с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 59-летним немцем уже подписано руководством клуба и агентом.

24 мая «Барселона» объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост. Каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков. Отставание от «Реала» составило 10 очков.

Флик ранее работал в «Баварии» и сборной Германии.