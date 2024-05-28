Главный тренер «Жироны» Мичел признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес признан лучшим тренером сезона-2023/24 в ла лиге.

В борьбе за награду 48-летний специалист опередил Карло Анчелотти («Реал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Эрнесто Вальверде («Атлетик Бильбао») и Марселино Тораля («Вильярреал»).

В минувшем сезоне «Жирона» заняла третье место в таблице чемпионата Испании и впервые в клубной истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Мичел Санчес работает в «Жироне» с лета 2021 года. Контракт наставника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.