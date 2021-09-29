«Бетис» планирует продлить контракт с Фекиром

«Бетис» намерен продлить контракт с полузащитником команды Набилем Фекиром, сообщает Marca.

По информации источника, в клубе довольны игрой 28-летнего француза и хотят подписать с ним новое долгосрочное соглашение. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.

Фекир выступает за «Бетис» с июля 2019 года, в сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 8 матчах за команду. Нынешний контракт француза действует до конца июня 2023 года.