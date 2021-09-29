«Бетис» планирует продлить контракт с Фекиром
08:24
«Бетис» намерен продлить контракт с полузащитником команды Набилем Фекиром, сообщает Marca.
По информации источника, в клубе довольны игрой 28-летнего француза и хотят подписать с ним новое долгосрочное соглашение. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.
Фекир выступает за «Бетис» с июля 2019 года, в сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 8 матчах за команду. Нынешний контракт француза действует до конца июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/betis/2021/09/28/61524e4222601da44f8b45c8.html
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