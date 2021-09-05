Лопетеги объяснил, почему Кунде не перешел в «Челси»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги объяснил, почему защитник Жюль Кунде не перешел в «Челси» в минувшее трансферное окно.

«Кунде остался, потому что клуб решил, что это правильное решение на основании предложений, которые поступили в клуб. Для меня, как для тренера, это прекрасно, потому что Жюль снова будет выступать за нас и показывать свой высокий уровень», — приводит Diario de Sevilla слова Лопетеги.

3 сентября сообщалось, что Кунде остался недоволен решением «Севильи» не продавать его в «Челси».