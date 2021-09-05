Лопетеги объяснил, почему Кунде не перешел в «Челси»
11:36
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги объяснил, почему защитник Жюль Кунде не перешел в «Челси» в минувшее трансферное окно.
«Кунде остался, потому что клуб решил, что это правильное решение на основании предложений, которые поступили в клуб. Для меня, как для тренера, это прекрасно, потому что Жюль снова будет выступать за нас и показывать свой высокий уровень», — приводит Diario de Sevilla слова Лопетеги.
3 сентября сообщалось, что Кунде остался недоволен решением «Севильи» не продавать его в «Челси».
Дополнительная информация:
https://www.diariodesevilla.es/sevillafc/video-Julen-Lopetegui-Queremos-Sevilla-estilos-juego_0_1607540108.html
Читайте также
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю