Оливер Торрес покинет «Севилью» свободным агентом

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес покинет клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний испанец уйдет в качестве свободного агента.

Торрес выступает за «Севилью» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей и отметился двумя результативными передачами.