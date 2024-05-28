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Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов чтения по губам

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Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов по чтению по губам, чтобы они доказали отсутствие его вины в отношении футболистки Дженнифер Эрмосо, утверждает Mundo Deportivo.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Рубиалес отрицает в своих действиях сексуальный подтекст. По его словам, поцелуй в щеку произошел по взаимной договоренности. Для подтверждения своей правоты он вызвал в суд экспертов чтения по губам, чтобы они составили отчет на основании видеозаписей.

Кроме того, Рубиалес рассчитывает на поддержку своих дочерей, возвращавшихся с места проведения финального матча вместе с футболистками и их семьями. По словам функционера, дочери могут подтвердить, что он не принуждал Эрмосо соглашаться на поцелуй.

В финале мирового первенства сборная Испании обыграла Англию со счетом 1:0 благодаря забитому голу Ольги Кармоны.

Футбол
Луис Рубиалес
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Беллингем признан лучшим игроком ла лиги сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
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26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
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Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

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Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
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Чими Авила

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 23 2 5
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Реал

 29 2 4
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Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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