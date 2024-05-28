Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов чтения по губам

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов по чтению по губам, чтобы они доказали отсутствие его вины в отношении футболистки Дженнифер Эрмосо, утверждает Mundo Deportivo.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Рубиалес отрицает в своих действиях сексуальный подтекст. По его словам, поцелуй в щеку произошел по взаимной договоренности. Для подтверждения своей правоты он вызвал в суд экспертов чтения по губам, чтобы они составили отчет на основании видеозаписей.

Кроме того, Рубиалес рассчитывает на поддержку своих дочерей, возвращавшихся с места проведения финального матча вместе с футболистками и их семьями. По словам функционера, дочери могут подтвердить, что он не принуждал Эрмосо соглашаться на поцелуй.

В финале мирового первенства сборная Испании обыграла Англию со счетом 1:0 благодаря забитому голу Ольги Кармоны.