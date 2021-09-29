Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы он перешел к нам, но у нас в любом случае хорошая команда. Посмотрим, что случится в будущем, мне трудно говорить, потому что я не принимаю решения. Качество Мбаппе не изменилось, он хороший футболист, мы знаем, что «Реал» пытался подписать его, но не получилось. Все продолжается, хотя Килиана и нет в команде. Думаю, мы неплохо справляемся, но мое мнение не изменилось: лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе — один из лучших», — приводит Goal слова Крооса.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 160 миллионов евро.