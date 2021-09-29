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Кроос о Мбаппе: «Лучшие должны играть в «Реале», а он — один из лучших»

13:15
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы он перешел к нам, но у нас в любом случае хорошая команда. Посмотрим, что случится в будущем, мне трудно говорить, потому что я не принимаю решения. Качество Мбаппе не изменилось, он хороший футболист, мы знаем, что «Реал» пытался подписать его, но не получилось. Все продолжается, хотя Килиана и нет в команде. Думаю, мы неплохо справляемся, но мое мнение не изменилось: лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе — один из лучших», — приводит Goal слова Крооса.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 160 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/kroos-opens-up-on-madrids-failed-mbappe-move-zidanes-key/10a61zhyo5nv61ifdh0j2g9b4f

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Иван Торопцев все материалы автора

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