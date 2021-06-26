Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» проявляет интерес к Маркосу Алонсо

20:12
Теги:

«Барселоне» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.

Окружение Алонсо сообщило «Барселоне», что игрок хотел бы присоединиться к каталонскому клубу. Однако интерес к Алонсо также проявляет и «Интер».

«Барса» уже довольно давно следит за 30-летним испанцем. Зимой клуб практически осуществил сделку по Алонсо, договорившись с «Челси» об аренде игрока, однако в последний момент сделка сорвалась.

Срок действующего контракта игрока с «Челси» истекает в 2023 году.

В минувшем сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Без трусиков?» Гимнастка Севастьянова показала фото в откровенном белом платье
Порядка 60 авиарейсов задержаны и отменены в Москве
Женщина кастрировала и забила до смерти имама, захотевшего новую жену
Какой ваш идеальный мужчина по гороскопу?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд