«Барселона» проявляет интерес к Маркосу Алонсо
20:12
«Барселоне» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.
Окружение Алонсо сообщило «Барселоне», что игрок хотел бы присоединиться к каталонскому клубу. Однако интерес к Алонсо также проявляет и «Интер».
«Барса» уже довольно давно следит за 30-летним испанцем. Зимой клуб практически осуществил сделку по Алонсо, договорившись с «Челси» об аренде игрока, однако в последний момент сделка сорвалась.
Срок действующего контракта игрока с «Челси» истекает в 2023 году.
В минувшем сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.
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