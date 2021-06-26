«Барселона» проявляет интерес к Маркосу Алонсо

«Барселоне» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.

Окружение Алонсо сообщило «Барселоне», что игрок хотел бы присоединиться к каталонскому клубу. Однако интерес к Алонсо также проявляет и «Интер».

«Барса» уже довольно давно следит за 30-летним испанцем. Зимой клуб практически осуществил сделку по Алонсо, договорившись с «Челси» об аренде игрока, однако в последний момент сделка сорвалась.

Срок действующего контракта игрока с «Челси» истекает в 2023 году.

В минувшем сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.