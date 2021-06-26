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«Барселона» наложила вето на продажу Эмерсона в это трансферное окно

18:29
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«Барселона» вернула бразильского защитника Эмерсона из «Бетиса», завершив тем самым его полуторагодовалые выступления в составе зелено-белых, которые были часть сложного соглашения между «блаугранас» и «Атлетико Минейро», сообщает AS.

Однако, не успев приступить к полноценным занятиям со своей новой командой, Эмерсон начал получать предложения от других клубов относительно возможного перехода.

В частности, итальянский «Интер» и французский «ПСЖ» активно интересовались 22-летним футболистом, однако «Барселона» вмешалась в ситуацию с категорическим отказом вести переговоры по данному игроку в текущую трансферную кампанию.

В прошлом сезоне левый защитник провел 38 матчей за «Бетис», забив два мяча и сделав четыре результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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