«Севилья» обыграла «Хетафе», Алехандро Гомес забил дебютный гол

«Севилья» в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Хетафе» со счетом 3:0.

Отличились Мунир, Юссеф Эн-Несири и Алехандро Гомес, для которого этот мяч стал первым после перехода из «Аталанты». На 54-й минуте встречи гости остались вдесятером после удаления защитник Джене Даконама. После перепалки между командами на 57-й минуте были удалены оба главных тренера.

После этого матча «Севилья» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Хетафе» с 24 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Севилья» — «Хетафе» — 3:0 (0:0)

Голы: Эль-Хаддади, 67 (1:0). А.Д.Гомес, 87 (2:0). Эн-Несири, 89 (3:0).

«Севилья»: Буну, Эскудеро (Васкес, 75), Кунде, Диегу Карлос, Гудель (Фернанду Режес, 46), Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 65), Хоан Хордан, Сусо (Рекик, 74), Окампос (А.Д.Гомес, 57), Алейш Видаль, Эн-Несири.

«Хетафе»: Яньес, Ньом, Суарес, Даконам, Шакла, Тимор (Анхель, 78), Максимович, Аленья (Портильо, 88), Кукурелья (Оливера, 89), Мата (Кучо Эрнандес, 78), Кубо (Кабако, 59).

Предупреждения: Кукурелья, 9. Гудель, 38. Мата, 69. Тимор, 73. Суарес, 90+1.

Удаление: Даконам, 54.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

6 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».