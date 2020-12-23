Куман заявил, что Месси счастлив в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о настрое нападающего «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

«Я уже много раз говорил это — Лео счастлив в «Барселоне», я вижу это. Месси и его креативность важны для нас. Это заметно по нашей игре в атаке», — приводит Goal слова Кумана.

Ранее Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. На счету аргентинца 644 гола в составе «Барселоны», прежний рекорд Пеле составлял 643 гола в составе «Сантоса».

Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца сезона-2020/21. Сообщалось, что 33-летний аргентинец может покинуть команду зимой или летом 2021 года.