Куман: «Все проблемы «Барселоны» Месси закрывал своим качеством игры и эффективностью»
10:42
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о влиянии экс-форварда Лионеля Месси на команду.
«Месси все заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но у него была определяющая роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений», — приводит слова Кумана Voetbal International.
Месси покинул «Барселону» летом после того, как у него закончился контракт. Через пару дней аргентинец перешел в «ПСЖ».
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