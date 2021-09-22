Куман: «Все проблемы «Барселоны» Месси закрывал своим качеством игры и эффективностью»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о влиянии экс-форварда Лионеля Месси на команду.

«Месси все заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но у него была определяющая роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений», — приводит слова Кумана Voetbal International.

Месси покинул «Барселону» летом после того, как у него закончился контракт. Через пару дней аргентинец перешел в «ПСЖ».