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Фалькао раскрыл секрет успеха «Райо Вальекано» в матче с «Атлетиком»

04:53
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Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Колумбиец забил гол на 96-й минуте и принес команде 3 очка.

«Отличная командная работа. Мы знали, как использовать время матча. Команда проявляет зрелость, решительность и, прежде всего, солидарность. Спасибо Богу за эту возможность. Ему слава», — написал Фалькао в Instagram.

Напомним, колумбийский форвард в сентябре присоединился к «Райо Вальекано» на правах свободного агента. В двух матчах он забил 2 гола.

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Евгений Козинов все материалы автора

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