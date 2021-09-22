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Симеоне об игре Гризманна: «Он находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико»

12:37
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре форварда Антуана Гризманна.

«Все нормально, он был очень рад вернуться. Он находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико», который отличается от того, из которого он ушел. Но я не сомневаюсь, что в итоге получится то, на что мы рассчитываем. Нам повезло, что он у нас есть. Мы находимся на пути, по которому каждый игрок должен адаптироваться. Это не только Гризманн, но и Родриго де Пауль. Антуан выступил очень хорошо. Он пришел в команду, чтобы дать нам больше стабильности», — приводит слова Симеоне Sports Max.

«Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» до конца сезона-2021/22. В текущем сезоне 30-летний француз провел 4 матча за мадридцев и не отметился результативными действиями.

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Сергей Разин все материалы автора

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