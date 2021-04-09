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Куман: «Реал» слишком много критикуют»

19:41
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об ожиданиях от матча 30-го тура ла лиги с «Реалом».

«Матчи «Эль класико» отличаются от других игр. «Барселона» преуспевает, мы боремся за победы. Стоит признать, что «Реал» слишком много критикует. Клуб находится в ла лиге и борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник тех, кто критикует «Реал». У них есть выдающиеся футболисты. Это будет интересная игра», — цитирует Кумана Marca.

После 29 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место, «Реал» идет на третьем месте в турнирной таблице. Завтра, 10 апреля, мадридский клуб сыграет с каталонцами в 30-м туре. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com

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