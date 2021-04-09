Куман: «Реал» слишком много критикуют»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об ожиданиях от матча 30-го тура ла лиги с «Реалом».
«Матчи «Эль класико» отличаются от других игр. «Барселона» преуспевает, мы боремся за победы. Стоит признать, что «Реал» слишком много критикует. Клуб находится в ла лиге и борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник тех, кто критикует «Реал». У них есть выдающиеся футболисты. Это будет интересная игра», — цитирует Кумана Marca.
После 29 туров ла лиги «Барселона» занимает 2-е место, «Реал» идет на третьем месте в турнирной таблице. Завтра, 10 апреля, мадридский клуб сыграет с каталонцами в 30-м туре. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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