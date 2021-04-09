Радимов дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона»
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от игры мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны», которая состоится 10 апреля в Мадриде.
— В чем значимость противостояний «Реала» и Барселоны"?
— Эль-класико — это главный матч года для Испании. Встречаются две команды, которые имеют самую большую аудиторию фанатов. Я думаю, что ни к одному матчу в мире нет такого внимания со стороны болельщиков, — сказал Радимов в интервью РЕН ТВ.
— Многие в начале сезона говорили, что Месси уже не тот. Как вы оцените его форму сейчас?
— Мне кажется, что голы, сама игра Месси, тот факт, что он является лидером «Барселоны», говорят сами за себя. Он в списке лучших бомбардиров и распасовщиков чемпионата. Не надо на ровном месте придумывать того, чего нет. Месси все еще в порядке. Я думаю, что он докажет это в очередном эль-класико.
— Какое значение для «Реала» имеет Зидан?
— Человек выиграл много трофеев и в качестве тренера, и в качестве игрока. Обсуждать что-то излишне, очень значимая фигура для мадридского «Реала». Месси только один раз просил у другого футболиста футболку после матча. Это был Зинедин Зидан.
— «Реалу» в матче с «Барселоной» не помогут ключевые защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Как это скажется на игре «сливочных»?
Только что «Реал» провел замечательный матч против «Ливерпуля» без этих центральных защитников и одержал очень хорошую уверенную победу. В команде есть мастера, которые вполне могут заменить их.
Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/821342-real-barselona-prognoz-ot-vladislava-radimova
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