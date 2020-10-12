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Куман рассказал, как проходила его встреча с Месси

09:26
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отметил, что после прихода в клуб провел встречу с капитаном команды Лионелем Месси.

— После приезда сюда в качестве тренера я напрямую связался с Месси, — приводит слова Кумана Marca со ссылкой на NOS. — Я пошел к нему домой и рассказал о своем видении его роли в команде. В конце концов, все закончилось хорошо. И с тех пор, как он объявил, что хочет остаться, он сделал все, что я ожидал от него.

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