Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

«Нам не хватало моментов в первом тайме. Наше давление на них было не очень хорошим, и с самого начала игры я видел, как игроки «Барселоны» немного устали. Мы не контролировали игру, поэтому пришлось изменить схему во втором тайме. Команда была далека от своего уровня, а «Вальядолид» хорошо поработал в обороне. Вы должны знать, как терпеть, так что мы заслужили победу.

В жизни бывают моменты, когда вам везет, а другим не везет. Быть тренером такого клуба, как «Барселона», — значит быть удачливым. Менталитет нашей команды в том, чтобы всегда набирать три очка», — приводит слова Кумана Marca.

«Барса» набрала 65 очков и занимает второе место. 63 очка у идущего третьим «Реала». Лидирует «Атлетико» — 66 очков. У «Вальядолида» 27 очков и 16-я позиция.