Коутинью перенес еще одну операцию

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью перенес операцию по поводу кисты мениска в левом колене, сообщает официальный сайт клуба 6 апреля. Его оперировал доктор Родриго Ласмар под наблюдением клубных врачей.

Футболист получил травму 29 декабря прошлого года в матче с «Эйбаром». Для него это уже третья операция после этого. Срок восстановления не указан. По данным AS, он составит 6-7 недель, что означает, что игрок может пропустить остаток сезона.

28-летний бразилец в текущем сезоне провел 14 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил три мяча при двух голевых передачах.