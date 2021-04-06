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Мэр Вальядолида раскритиковал судейство в матче против «Барселоны»

01:42
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Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте прокомментировал судейство в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

«Настоящее ограбление. Немыслимый позор», — написал Пуэенте в Twitter.

Главный арбитр встречи Хайме Латре удалил полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте. Через 11 минут «Барселона» забила победный гол.

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