Мэр Вальядолида раскритиковал судейство в матче против «Барселоны»
01:42
Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте прокомментировал судейство в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).
«Настоящее ограбление. Немыслимый позор», — написал Пуэенте в Twitter.
Главный арбитр встречи Хайме Латре удалил полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте. Через 11 минут «Барселона» забила победный гол.
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