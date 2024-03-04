Кроос находится в шаге от продления контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос близок к продлению контракта с мадридским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение немецкого игрока с командой будет рассчитано до 30 июня 2025 года.

Действующий контракт футболиста заканчивается ближайшим летом.

В текущем сезоне 34-летний Кроос сыграл 35 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Ранее Кроос объявил о возвращении в сборную Германии.