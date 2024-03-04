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4 марта, 15:55

Кроос находится в шаге от продления контракта с «Реалом»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос близок к продлению контракта с мадридским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение немецкого игрока с командой будет рассчитано до 30 июня 2025 года.

Действующий контракт футболиста заканчивается ближайшим летом.

В текущем сезоне 34-летний Кроос сыграл 35 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Ранее Кроос объявил о возвращении в сборную Германии.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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Барселона – Мальорка
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Кадис – Атлетико
 - : -
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Гранада – Р. Сосьедад
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Жирона – Осасуна
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Вильярреал

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Хетафе

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Ян Коуту

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