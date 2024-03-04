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4 марта, 13:02

Луис Энрике может занять пост Хави в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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В «Барселоне» рассматривают возможность приглашения Луиса Энрике на пост главного тренера, сообщает Cadena SER.

По данным источника, спортивный директор каталонцев Деку считает специалиста лучшим кандидатом на замену Хави. Проблемой могут стать финансовые трудности каталонцев, так как контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Однако враждебная обстановка в парижском клубе может способствовать досрочному расторжению контракта.

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 27 туров каталонцы с 58 очками занимают третье место в чемпионате Испании.

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2024/03/03/luis-enrique-es-el-entrenador-favorito-de-deco-para-entrenar-al-barca-cadena-ser/
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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38 тур
8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
10.03 20:30
Реал – Сельта
 - : -
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Бетис – Вильярреал
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
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Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 21 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 19 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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