Луис Энрике может занять пост Хави в «Барселоне»

В «Барселоне» рассматривают возможность приглашения Луиса Энрике на пост главного тренера, сообщает Cadena SER.

По данным источника, спортивный директор каталонцев Деку считает специалиста лучшим кандидатом на замену Хави. Проблемой могут стать финансовые трудности каталонцев, так как контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Однако враждебная обстановка в парижском клубе может способствовать досрочному расторжению контракта.