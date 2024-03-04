Испанский арбитр Хесус Хиль Мансано временно отстранен после игры «Валенсия» — «Реал» (2:2) в 27-м туре ла лиги, сообщает Cadena Ser.

Ранее Marca утверждала, что технический судейский комитет (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации остался недоволен решениями судьи по ходу встречи.

На 90+9-й минуте матча хавбек «Реала» Джуд Беллингем забил гол, который мог бы стать победным для его команды, но Мансано дал финальный свисток в момент подачи на британца, когда мяч уже был в воздухе.

После финального свистка арбитр удалил Беллингема за излишнюю эмоциональность. Позже Мансано объяснил свое решение.