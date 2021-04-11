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«Реал» победил «Барселону» в трех матчах подряд впервые с 1978 года

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«Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Фото Reuters
«Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Фото Reuters
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«Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании 10 апреля обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Для мадридцев это третья победа над каталонцами подряд — ранее «сливочные» победили в ла лиге со счетом 3:1 и 2:0. Последний раз такая серия побед «Реала» была в сезоне-1977/78.

После этого матча «Реал» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Барселона» с 65 очками занимает третье место.

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