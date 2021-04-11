«Реал» победил «Барселону» в трех матчах подряд впервые с 1978 года
«Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании 10 апреля обыграл «Барселону» со счетом 2:1.
Для мадридцев это третья победа над каталонцами подряд — ранее «сливочные» победили в ла лиге со счетом 3:1 и 2:0. Последний раз такая серия побед «Реала» была в сезоне-1977/78.
После этого матча «Реал» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Барселона» с 65 очками занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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