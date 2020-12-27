Коутинью может покинуть «Барселону» зимой

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно, информирует El Confidencial.

По данным источника, временный президент сине-гранатовых Карлес Тускетс занимается поиском новой команды для 28-летнего бразильца, который прошлый сезон провел в аренде в «Баварии».

В сезоне-2020/21 Коутинью в 13 матчах за «Барселону» отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.