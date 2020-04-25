Когда я получил свою первую серьезную травму, мне говорили, что я не смогу ходить". Мотивация от Роналдо

Председатель совета директоров «Вальядолида» Роналдо выступил с открытым письмом в поддержку всех находящихся на карантине из-за коронавируса.

— Я уже несколько недель размышляю над тем, как связаться с вами в эти деликатные моменты заключения и плохих новостей, — цитирует официальный сайт испанского клуба Роналдо. — Мы разделены физическим расстоянием, но я убежден, что мы никогда не были так близко друг к другу. Эмпатия — это то, что объединяет нас сейчас. Коллективный дух, ответственность, человечность. Мы находимся дома для себя, для тех, кого мы любим, для всех, кого мы даже не знаем, и для тех, кто больше не может быть с нами. Мы помогаем друг другу, укрепляя эту солидарность несколькими способами.

Я пишу вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы дома. За терпение, осторожность и ваш оптимизм, несмотря на все трудности, проблемы и потери, с которыми мы сталкиваемся в эти трудные времена.

Футбол многому меня научил. Самым сложным было преодоление. Когда я получил свою первую и самую серьезную травму колена, были люди, которые говорили, что я больше никогда не буду играть и даже больше не смогу ходить. Я чувствовал, что они забирают мою собственную жизнь. Именно в те моменты я узнал свой предел, и изо всех сил пытался изменить ситуацию и доказать всем, что я могу вернуться к тому, что хотел больше всего. Это были очень тяжелые три года реабилитации, мотивированные желанием снова вернуть то, что я мог чувствовать только на поле, с мячом в ногах.

В конце концов, настало время, возможно, самое знаковое за всю мою карьеру: в 2002 годув Японии, играя в финале Кубка мира с Бразилией. Забил два гола в ворота Германии. Для моей страны-звание пентакампеона; для меня-освящение моего возвращения.

Я уверен, что Вы тоже, когда оглянетесь назад, вспомните, сколько раз вы вставали после сражений, и сколько раз вы преодолевали трудности

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, в том числе и ла лига. А спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.