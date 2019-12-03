«Когда твой папа выиграл «Золотой мяч». Очень милое видео с сыном Месси
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. В Twitter #BallondOr появилось видео реакции сыновей аргентинца. Младший, Матео, не скрывал радости от этого события.
? When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей. Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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