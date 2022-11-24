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Сегодня, 07:30

Коэнтрау уверен, что Роналду забивал бы в «Реале» больше Бензема

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фабиу Коэнтрау и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Экс-защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау считает, что нападающий Криштиану Роналду мог бы показывать высокую результативность в мадридском клубе.

«У «Реала» есть Бензема, который забивает 40 голов, но они знают, что если бы Криштиану был там, он забивал бы 60. Я и любой, кто немного разбирается в футболе, знает это. Криштиану забил бы столько голов, сколько захотел в «Реале». В Манчестере дела у него шли не очень хорошо, потому что люди там мешали ему. Игроку нужно спокойствие, чтобы все шло хорошо», — цитирует Relevo Коэнтрау.

На этой неделе 37-летний Роналду остался без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

25%

2.00

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20%

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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Бетис – Атлетик
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Кадис – Альмерия
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Сельта – Севилья
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