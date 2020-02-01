Кике Сетьен: «Слезы наворачиваются на глаза, когда вижу, как тренируется Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал прессе о том, как восстанавливается нападающий каталонцев Усман Дембеле. 22-летний француз не играет с ноября 2019 года, после рецидива повреждения мышцы бедра.

— Мы еще не общались с Дембеле, — цитирует Goal.com Сетьена. — Ему, как и многим, есть куда расти. Тем не менее, нужно помнить, что Дембеле и многие другие игроки — еще дети. По тому, что я уже успел увидеть, могу сказать, что удовлетворен самоотверженностью Дембеле. Слезы наворачиваются на глаза, когда вижу, с какой интенсивностью и мощью тренируется Усман. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее.

В сезоне-2019/20 Дембеле принял участие в 9 матчах за «Барселону», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.