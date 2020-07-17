Кике Сетьен: «Поражение от «Осасуны» слишком велико»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).

— Это грустное и разочаровывающее чувство, — приводит слова Сетьена Marca. — Абсолютно несправедливое поражение. Может быть, не в ла лиге, потому что мы потеряли очки, которые не позволили нам бороться с сопреником.

Я не ожидал, что какая-то команда выиграет все матчи после рестарта чемпионата, но «Реал» на пути к этому. Сегодняшнее поражение слишком велико. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других.

Я несу большую часть ответственности. Я — тот, кто тренировал и мотивировал команду, конечно. Убежден, что мы станем другой командой.