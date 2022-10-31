Кессье не покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно

Полузащитник Франк Кессье не покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист пока получает мало игрового времени в каталонской команде, но тренерский штаб считает, что он еще не до конца адаптировался в команде.

Никаких переговоров на предмет того, что Кессье может уйти в аренду, не ведется.

25-летний ивуариец принял участие в 7 матчах «Барселоны» в ла лиге.

Напомним, что Кессье подписал контракт с «Барсой» летом на правах свободного агента.