«Реал» интересуется защитником «Спортинга» Порро

Защитник «Спортинга» Педро Порро входит в список интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, испанский клуб может подписать Порро в качестве замены для 30-летнего Дани Карвахаля.

В нынешнем сезоне 23-летний испанец вступает за «Спортинг», и провел за португальскую команду 13 матчей и отдал четыре результативные передачи.