Каземиру: «Реал» хочет выиграть этот чемпионат»

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании. Бразилец забил гол после передачи Карима Бензема пяткой.

— Этот гол принадлежит Кариму, — цитирует бразильца Marca. — Мы привыкли к уровню, на котором он играет. Я должен был отпраздновать с ним, потому что это его заслуга. Мы знаем его способности, и именно поэтому я получило мяч — знал, что он может найти меня.

Мы сфокусированы на себе. Игра за игрой. «Эспаньол» в прошлом, уже думаем о «Хетафе». Намерены выиграть каждый матч. Нам предстоит еще долгий путь, но знаем, что каждая встреча похожа на финал Кубка. Мы хотим выиграть эту лигу.

Эспаньол — Реал