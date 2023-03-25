Каземиро — о Винисиусе: «Должно быть очень суровое наказание. Это нехорошо ни для Вини, ни для ла лиги, ни для футбола»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что фанаты, оскорбляющие форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, должны быть наказаны.

«Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание. Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы чемпионат Испании принял меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для ла лиги, ни для футбола», — приводит слова Каземиро COPE.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.