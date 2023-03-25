Юмтити хочет остаться в «Барселоне» и не рассматривает предложения от других клубов

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

Текущий сезон 29-летний игрок проводит в «Лечче» на правах аренды. По данным источника, он будет рад вернуться в каталонский клуб и предлагает свою кандидатуру на случай, если «Барса» не сможет подписать других игроков из-за финансовых ограничений.

Сообщается, что у французского игрока есть предложения от других клубов, но он не будет их рассматривать, пока «блауграна» не сообщит, что не рассчитывает на него. В «Барселоне» же не планируют продолжать сотрудничество с Юмтити. Игрока в скором времени проинформируют о необходимости поиска новой команды.

Контракт Юмтимти с «Барселоной» действует до 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за «Лечче» 15 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.