Тебас — о Винисиусе: «Его поведение провоцирует, но расизму нет оправдания»

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Он яркий, как и многие игроки, но выделяется больше. Я помню случай, который произошел в Валенсии с Неймаром, когда они начали танцевать в углу и прилетело несколько бутылок с водой. Бразильцы большие специалисты в праздновании событий. Но я думаю то, что происходит с Винисиусом, не является оправданным, он молод, люди не должны так реагировать. Трудно не ввязываться, иногда болельщиков действительно провоцируют, но поймите меня правильно, празднования могут быть разными, но все расистские выкрики не имеют оправдания», — приводит слова Тебаса Marca.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.