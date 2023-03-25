Тебас — о Винисиусе: «Его поведение провоцирует, но расизму нет оправдания»
Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре.
«Он яркий, как и многие игроки, но выделяется больше. Я помню случай, который произошел в Валенсии с Неймаром, когда они начали танцевать в углу и прилетело несколько бутылок с водой. Бразильцы большие специалисты в праздновании событий. Но я думаю то, что происходит с Винисиусом, не является оправданным, он молод, люди не должны так реагировать. Трудно не ввязываться, иногда болельщиков действительно провоцируют, но поймите меня правильно, празднования могут быть разными, но все расистские выкрики не имеют оправдания», — приводит слова Тебаса Marca.
В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.
В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|
2
|Реал
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|
7
|Атлетик
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|
12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|
13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|
14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|
15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|- : -
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3