«Кастельон» из третьего дивизиона Испании объявил о трансфере россиянина Иосифова
Российский вингер Никита Иосифов перешел из «Мирандеса» в клуб «Кастельон» из третьего дивизиона Испании.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 22-летнего игрока рассчитан до конца июня 2025 года.
Ранее Иосифов играл за «Локомотив» и «Вильярреал». В текущем сезоне футболист сырал за «Мирандес» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
«Кастельон» занимает первое место в третьем дивизионе чемпионата Испании.
Источник: ФК Кастельон
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|3
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|21-30
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|
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|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
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|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
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|20:30
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|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
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