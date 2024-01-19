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19 января, 23:33

«Кастельон» из третьего дивизиона Испании объявил о трансфере россиянина Иосифова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Иосифов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский вингер Никита Иосифов перешел из «Мирандеса» в клуб «Кастельон» из третьего дивизиона Испании.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 22-летнего игрока рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Иосифов играл за «Локомотив» и «Вильярреал». В текущем сезоне футболист сырал за «Мирандес» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Кастельон» занимает первое место в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Источник: ФК Кастельон
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 - : -
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 - : -
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 - : -
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 - : -
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
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