«Алавес» выиграл у «Кадиса»

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«Алавес» выиграл у «Кадиса» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мендисорротца».

Единственный гол забил форвард Луис Риоха на 51-й минуте, реализовав пенальти.

«Алавес» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 18-й строчке — 15 очков.